Киев атаками на российские регионы лишь продолжает тщетное сопротивление, вместо того чтобы перейти к мирным переговорам, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, украинское правительство должно принять ответственное решение и перейти к процессу урегулирования.

Киевский режим продолжает абсолютно тщетное сопротивление, вместо того чтобы принять необходимое ответственное решение и открыть дорогу для дальнейшего мирного процеса, — отметил он.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен перестать угрожать России. По его мнению, главе государства следует согласиться на условия Москвы ради завершения конфликта — перестать стремиться в НАТО, отказаться от дальнейшего вооружения и уважать целостность территорий, где проживает русскоговорящее население.