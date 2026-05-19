19 мая 2026 в 18:29

«Чудовищно»: Захарова жестко высказалась о противниках Ирана

«Чудовищно»: Захарова жестко высказалась о противниках Ирана

Угрозы в адрес Тегерана с обещанием новых авиаударов, чтобы «довершить начатое», выглядят чудовищно, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Москва категорически против незаконных действий тех, кто взял на прицел атомную электростанцию в ОАЭ и намеренно раздувает конфликт, передает ее слова сайт ведомства.

Глобальной трагедией с непоправимыми последствиями едва не обернулись американо-израильские бомбардировки ядерных объектов в Иране, находящихся под гарантиями МАГАТЭ. Чудовищно, что те, кто совершил это злодеяние, не только не ощущают никакой ответственности, но и продолжают запугивать Тегеран возобновлением бомбардировок, чтобы довершить начатое, — сказала она.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты способны нанести массированный удар по иранской территории. Президент страны добавил, что в таком исходе он уверен не до конца.

Кроме того, политолог-американист Егор Торопов предположил, что Вашингтон и Тегеран подпишут долгосрочное прекращение огня до окончания лета 2026 года. Представители сторон, по его словам, пришли к согласию почти по всем пунктам. Аналитик считает, что военные действия в Иране не возобновятся, а громкие заявления США — лишь способ давления за столом переговоров.

