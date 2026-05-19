19 мая 2026 в 18:33

«На прицел»: Захарова высказалась об эскалации вокруг атомной станции в ОАЭ

Захарова осудила противоправные действия вокруг атомной станции в ОАЭ

Фото: МИД РФ
Россия осуждает действия, направленные на усугубление ситуации вокруг атомной станции «Барака» в ОАЭ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что Совбез ООН расценивал подобные акции как недопустимые, передает корреспондент NEWS.ru.

Решительно осуждаем безрассудные и противоправные действия тех, кто, как и в случае с российскими и иранскими объектами ядерно-энергетической инфраструктуры, взял на прицел атомную станцию в ОАЭ и сознательно пошел на эскалацию, чреватую дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности, — отметила Захарова.

Ранее власти ОАЭ сообщили, что ситуация у АЭС «Барака» остается под контролем после падения беспилотника за пределами внутреннего периметра станции. Уровень радиационного загрязнения не превысил норму.

До этого стало известно, что в Объединенных Арабских Эмиратах в районе АЭС «Барака» начался пожар после атаки дронов. Центр по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби также подтвердил, что угрозы радиационной безопасности нет, никто не пострадал.

