Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 19:05

В Госдуме раскрыли, заинтересованы ли США в завершении конфликта на Украине

Депутат Журавлев: США выгодно продолжение конфликта Украины и России

Госдума РФ Госдума РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

США заинтересованы в продолжении украинского конфликта, так как считают, что он ослабляет Россию, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Вашингтону выгодна и фигура президента Владимира Зеленского у власти.

Фигура Зеленского максимально удобна для Запада — слабохарактерный, злой, склонный к оккультизму, а значит, вполне управляемый. Публичные рассказы о том, как на Западе хотят мира на Украине, — это, что называется, в пользу бедных. Хотели бы — не поставляли бы оружие, и все быстро закончилось бы капитуляцией Киева, — подчеркнул парламентарий.

Журавлев высказался и о критике Вашингтона в адрес Зеленского. Как полагает депутат, Штаты используют эту риторику для прикрытия.

Это новый способ отвести от себя подозрения, ведь не будь участия Запада, этот конфликт вообще бы никогда не случился, — заметил он.

Ранее политолог Владимир Скачко назвал первую леди Украины Елену Зеленскую полноценной соучастницей преступлений ее мужа. По мнению эксперта, бывший глава офиса президента Андрей Ермак может предоставить информацию о коррупционных нарушениях Зеленской.

Власть
США
Украина
Владимир Зеленский
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мурашко ответил на вопрос о распространении лихорадки Эбола в России
«Не кланялся, как мудак»: режиссер Золотовицкий рассказал о совете отца
В ООН заявили, что получили письмо от Лаврова про инсценировку в Буче
Стали известны итоги премии ЦИПР Диджитал-2026
Первый снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в октябре
В России запустили платформу «Росвексель» для покупки золотых слитков
Загадочный объект у Земли, опасные фуры под Вологдой: что будет дальше
Рябков раскрыл, как Россия остудит «горячие головы» в НАТО
Торжественная встреча, приветствие детей: яркие кадры визита Путина в Китай
Родригез заявил о желании устроить «голую вечеринку» на свадьбе с Кабак
«Не отмыться»: Небензя назвал один из самых грязных грехов Киева
Взрыв прогремел на стройке в Петербурге
«У нас зарплата 35 тысяч»: Яковлева о скандале в Театре Сатиры
Британия приняла сенсационное решение ради дизеля из российской нефти
В Ленобласти утонула девочка
Мама подписала контракт: на Пхукете треш-стримеры унижали подростка из РФ
«Ему 92»: Банщикова раскрыла, с кем отметила свое новое звание
Догилева вступилась за Меньшикова после критики «Гамлета» с Юрой Борисовым
НАТО планирует помочь судам в проходе через Ормуз
Соискателям назвали вакансии, которых лучше избегать
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.