В Госдуме раскрыли, заинтересованы ли США в завершении конфликта на Украине Депутат Журавлев: США выгодно продолжение конфликта Украины и России

США заинтересованы в продолжении украинского конфликта, так как считают, что он ослабляет Россию, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Вашингтону выгодна и фигура президента Владимира Зеленского у власти.

Фигура Зеленского максимально удобна для Запада — слабохарактерный, злой, склонный к оккультизму, а значит, вполне управляемый. Публичные рассказы о том, как на Западе хотят мира на Украине, — это, что называется, в пользу бедных. Хотели бы — не поставляли бы оружие, и все быстро закончилось бы капитуляцией Киева, — подчеркнул парламентарий.

Журавлев высказался и о критике Вашингтона в адрес Зеленского. Как полагает депутат, Штаты используют эту риторику для прикрытия.

Это новый способ отвести от себя подозрения, ведь не будь участия Запада, этот конфликт вообще бы никогда не случился, — заметил он.

