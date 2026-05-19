19 мая 2026 в 19:33

Догилева вступилась за Меньшикова после критики «Гамлета» с Юрой Борисовым

Татьяна Догилева Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»
Человек имеет право высказать свое мнение, заявила корреспонденту NEWS.ru на XIII церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения Народная артистка России Татьяна Догилева. Таким образом она вступилась за худрука Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова, который назвал чудовищным спектакль «Гамлет» с актером Юрой Борисовым.

Ну и что? Что он не может этого сказать? Человек имеет право: нравится или не нравится, — отметила Догилева.

Актриса также призналась, что разлюбила театр много лет назад и никуда не ходит. Она добавила, что всегда задается вопросом: «Зачем они это все делают?»

Ранее актриса Анна Чиповская рассказала, что в работе над спектаклем «Гамлет» Борисов поразил ее своей фантазией. По ее словам, у него постоянно находятся небанальные идеи. Артистка отметила, что уже работала с Борисовым на съемках фильма «Пророк. История Александра Пушкина», и это тоже было интересно, но там работа строилась совершенно по-другому.

До этого появились кадры с пресс-показа спектакля «Гамлет». Помимо Чиповской и Борисова, в постановке играют Андрей Максимов (Клавдий), Артем Быстров (отец Гамлета) и другие популярные исполнители.

Алина Модорова
Виктория Катаева
Сергей Петров
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
