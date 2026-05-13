Юра Борисов играет Гамлета: первые кадры нового спектакля в МХТ Чехова

Пресс-показ спектакля «Гамлет» в постановке Андрея Гончарова перед премьерой в МХТ имени Чехова

Российский актер Юра Борисов исполнил роль принца в спектакле «Гамлет» на сцене МХТ им. А. П. Чехова. Также в постановке играют Анна Чиповская (Гертруда), Андрей Максимов (Клавдий), Артем Быстров (отец Гамлета) и другие популярные исполнители. Спектакль отличается от привычной классики. В этом уже убедились журналисты NEWS.ru, побывав на предпремьерном показе.

Главный герой предстает в костюме серебристого цвета, на роликовых коньках, Офелия — в модном тренче, топике и джинсах у холодильника с бананом. «Каким будет новый „Гамлет“? Соответствующим нашим дням — спрессованным и наэлектризованным; у его героев нет времени на сомнения и пространные монологи», — сообщается на сайте театра.

Режиссером выступил Андрей Гончаров. Его называют театральным модернистом. Это не первая его постановка в МХТ. Он ставил спектакли «Чрево», «Далекая Радуга» и «Осень». Отзывы театральных критиков были преимущественно положительными.

Исполнитель главной роли Борисов в свое время окончил театральный институт имени М. С. Щепкина. По его окончании артист год служил в театре «Сатирикон». Затем он отдал предпочтение съемкам в кино, на сцену не выходил более 10 лет. Успел посниматься не только в отечественных фильмах и сериалах, но и в американском фильме «Анора». Лента получила главный приз на Каннском кинофестивале — «Золотую пальмовую ветвь». Борисов в 2024 году победил в номинации «Лучший актер второго плана» премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, кроме того, был номинирован на премию «Оскар».

