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03 июня 2026 в 17:13

Освобожденного митрополита Илариона направили служить в Бразилию

Патриарх Кирилл направил митрополита Илариона в Бразилию для служения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Митрополит Иларион (Алфеев), которого задержали в Чехии, направлен на служение в Аргентинско-Южноамериканскую епархию. Соответствующее решение принял патриарх Кирилл, сообщается на сайте РПЦ.

Отмечается, что митрополит будет служить в храме Петра и Павла в городе Санта-Роза. Также предполагается служба в храме Иоанна Богослова в городе Кампина-дас-Мисойнс (Бразилия).

Ранее митрополит прилетел в Москву рейсом Turkish Airlines из Стамбула. Чешская полиция отпустила его 26 мая после двух дней в изоляторе.

Известно, что в Чехии у митрополита в машине якобы нашли наркотики. Священнослужитель сообщил, что запрещенные вещества были подброшены. Он надеется, что заказчики и исполнители этой подлой провокации будут найдены и привлечены к ответственности.

До этого депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что арест митрополита мог быть использован Западом для подстрекательства к протестам в России. По ее словам, европейцы намеренно задерживают известных людей для достижения своих целей.

Россия
Бразилия
РПЦ
патриарх Кирилл
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