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23 июля 2026 в 11:36

Продюсер рассказал о самых востребованных звездах для корпоративов

Продюсер Саглиани: самой востребованной звездой является Баста

Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) стал одним из самых востребованных артистов для появления на корпоративах, рассказал KP.RU продюсер Илья Саглиани. Он отметил, что еще одним частым гостем мероприятий стал телеведущий Прохор Шаляпин.

В списке топов артистов эстрады, которых приглашают выступать на частные и корпоративные мероприятия, Баста, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Жуков («Руки Вверх!»), Надежда Кадышева, Татьяна Куртукова, Зиверт. Плотный график у группы «Иванушки Интернешнл», — рассказал Саглиани.

Ранее директор российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой Антон Богославский опроверг появившиеся в СМИ сообщения о длительной паузе в карьере артистки, назвав их вырванными из контекста. Он заявил, что речь идет лишь о краткосрочном отдыхе, который был рекомендован звезде врачами для восстановления после травмы ноги.

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