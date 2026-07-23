Продюсер рассказал о самых востребованных звездах для корпоративов Продюсер Саглиани: самой востребованной звездой является Баста

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) стал одним из самых востребованных артистов для появления на корпоративах, рассказал KP.RU продюсер Илья Саглиани. Он отметил, что еще одним частым гостем мероприятий стал телеведущий Прохор Шаляпин.

В списке топов артистов эстрады, которых приглашают выступать на частные и корпоративные мероприятия, Баста, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Жуков («Руки Вверх!»), Надежда Кадышева, Татьяна Куртукова, Зиверт. Плотный график у группы «Иванушки Интернешнл», — рассказал Саглиани.

Ранее директор российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой Антон Богославский опроверг появившиеся в СМИ сообщения о длительной паузе в карьере артистки, назвав их вырванными из контекста. Он заявил, что речь идет лишь о краткосрочном отдыхе, который был рекомендован звезде врачами для восстановления после травмы ноги.