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28 июля 2026 в 10:10

Милохин захотел петь и танцевать на корпоративах по всему миру за $50 тыс.

SHOT: Милохин и украинка Зеленская начали принимать заказы на корпоративы

Даня Милохин Даня Милохин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российский блогер Даня Милохин и его девушка Дарина Зеленская из Киева начали принимать заказы на корпоративы, чтобы заработать за границей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его сведениям, 24-летний инфлюенсер рассматривает возможность выступлений на частных мероприятиях в качестве певца, танцора и ведущего.

Отмечается, что Милохин готов прилететь в любую точку мира, но не в Россию, где его давно разыскивает военкомат. За выступление блогер просит $50 тыс. (около 4 млн рублей), а оплату принимает только в криптовалюте. Зеленская при этом не участвует в выступлениях, предпочитая проводить время за коктейлями за счет заказчика.

Ранее Федеральная налоговая служба приостановила операции по банковским счетам Милохина в России. Уточнялось, что блогер не предоставил налоговую декларацию в течение 20 дней по истечении установленного срока. Кроме того, он задолжал управлению казначейства 500 рублей по «штрафам, санкциям и возмещению ущерба».

До этого Милохин рассказал, что получил травму в Дубае, выбив себе зуб на детской горке. По словам тиктокера, он отдыхал со своей возлюбленной у бассейна. По невнимательности инфлюенсер во время спуска не заметил низко расположенную балку.

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