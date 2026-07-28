Милохин захотел петь и танцевать на корпоративах по всему миру за $50 тыс.

Милохин захотел петь и танцевать на корпоративах по всему миру за $50 тыс. SHOT: Милохин и украинка Зеленская начали принимать заказы на корпоративы

Российский блогер Даня Милохин и его девушка Дарина Зеленская из Киева начали принимать заказы на корпоративы, чтобы заработать за границей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его сведениям, 24-летний инфлюенсер рассматривает возможность выступлений на частных мероприятиях в качестве певца, танцора и ведущего.

Отмечается, что Милохин готов прилететь в любую точку мира, но не в Россию, где его давно разыскивает военкомат. За выступление блогер просит $50 тыс. (около 4 млн рублей), а оплату принимает только в криптовалюте. Зеленская при этом не участвует в выступлениях, предпочитая проводить время за коктейлями за счет заказчика.

Ранее Федеральная налоговая служба приостановила операции по банковским счетам Милохина в России. Уточнялось, что блогер не предоставил налоговую декларацию в течение 20 дней по истечении установленного срока. Кроме того, он задолжал управлению казначейства 500 рублей по «штрафам, санкциям и возмещению ущерба».

До этого Милохин рассказал, что получил травму в Дубае, выбив себе зуб на детской горке. По словам тиктокера, он отдыхал со своей возлюбленной у бассейна. По невнимательности инфлюенсер во время спуска не заметил низко расположенную балку.