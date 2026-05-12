«Зато скатился!»: Милохин потерял зуб на детской горке

Блогер Даня Милохин рассказал в соцсетях, что получил травму в Дубае, выбив себе зуб на детской горке. По словам тиктокера, он отдыхал со своей возлюбленной у бассейна. По невнимательности 24-летний Милохин не заметил низко расположенную балку во время спуска с горки.

Зато с горочки скатился! — добавил довольный блогер.

Ранее Милохин объявил, что готов сфотографироваться с фанатами и поговорить с ними пару минут за деньги. После длительного перерыва он вновь начинает концертную деятельность. Личная встреча и фотография с кумиром обойдутся относительно недорого: билеты этой категории стоят €100 (около 9000 рублей). За эти деньги тиктокер также согласился дать автограф. Обычные билеты на концерт стоят €25–50 (примерно 2250–4500 рублей).

До этого сообщалось, что Милохину ограничили доступ к его банковским счетам на территории России. Сам блогер, судя по постам в соцсетях, продолжает находится в Дубае. Он пока не давал никаких комментариев по этому поводу.