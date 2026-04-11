Милохин предложил фанатам поговорить с ним две минуты за 9 тыс. рублей

Блогер Даня Милохин готов сфотографироваться с фанатами и поговорить с ними пару минут за деньги, передает Telegram-канал OKB News. После длительного перерыва он вновь начинает концертную деятельность. В ближайшее время у него запланированы выступления в Роттердаме и Варшаве.

Личная встреча и фотография с кумиром обойдутся относительно недорого: билеты этой категории стоят €100 (около 9000 рублей). За эти деньги тиктокер также согласился дать автограф. Обычные билеты на концерт стоят €25–50 (примерно 2250–4500 рублей).

Ранее сообщалось, что Милохину ограничили доступ к его банковским счетам на территории России. Сам блогер, судя по постам в соцсетях, находится в Дубае. Блогер пока не давал никаких комментариев по этому поводу.

