26 мая 2026 в 02:44

Роскомнадзор начал штрафовать операторов за данные об IP

Роскомнадзор привлек 85 операторов за непередачу данных об IP

Роскомнадзор начал привлекать операторов связи к ответственности за непередачу сведений об IP-адресах абонентов, сообщили «Известия» со ссылкой на ведомство. Отмечается, что 21 мая санкции были применены к 85 телеком-компаниям.

Информирование операторов проводится в рамках реализации полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона «О связи», обязывающего операторов представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам, — сказано в сообщении.

В марте 2026 года уведомления о необходимости передачи данных получили 1359 операторов связи. Эксперты отмечают, что выполнение требований требует дорогостоящего оборудования и расширения штата сотрудников, что особенно чувствительно для небольших компаний.

Ранее Роскомнадзор составил и направил в суд протоколы об административных правонарушениях в отношении ряда компаний, включая зарубежные игровые студии, за отказ соблюдать требования российского законодательства о персональных данных. В РКН уточнили, что речь идет о несоблюдении требований части 5 статьи 18 закона «О персональных данных».

