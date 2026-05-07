Роскомнадзор заинтересовался иностранными разработчиками игр

Роскомнадзор направил в суд протоколы в отношении зарубежных игровых студий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Роскомнадзор составил и направил в суд протоколы об административных правонарушениях в отношении ряда компаний, включая зарубежные игровые студии, за отказ соблюдать требования российского законодательства о персональных данных, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. В РКН уточнили, что речь идет о несоблюдении требований части 5 статьи 18 закона «О персональных данных».

Ведомство на системной основе проверяет, как компании, в том числе иностранные, обрабатывают данные российских пользователей. В отношении организаций, которые не выполняют требования законодательства, Роскомнадзор вправе составлять протоколы и направлять их в суд. По итогам разбирательств суд может назначить штрафы до 6 млн рублей. При этом в ведомстве отметили, что решений об ограничении доступа к играм на данный момент не принималось.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не видят оснований для блокировки в России игр GTA, Red Dead Redemption, Mafia и других проектов компании Take-Two Interactive Software. Ведомство опровергло появившиеся сообщения и подчеркнуло, что планов ограничивать доступ к этим играм нет.

