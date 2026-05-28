Психолог развеяла популярное у мужчин заблуждение о сексе

Мужчине не стоит стесняться говорить с партнершей о сексе, заявила NEWS.ru психолог Виктория Богунова. По ее словам, многие представители сильного пола ошибочно полагают, что обсуждение интимных предпочтений делает их неуверенными в глазах женщины.

Многие мужчины уверены: если ты спрашиваешь у партнерши, что ей нравится, или признаешь, что сам чего-то не знаешь, то выглядишь неловко, неуверенно. Отсюда привычка действовать наугад и копировать чужие сценарии, вместо того чтобы узнавать реального человека рядом. Табу на разговоры делает секс похожим на игру в угадайку. Партнеры молчат, боятся смутить друг друга, и в итоге оба лишаются главного — настоящей близости и свободы быть собой. Ведь без диалога невозможно понять, что приносит радость, а что вызывает дискомфорт. На самом деле именно умение говорить о сексе — один из признаков зрелости, — пояснила Богунова.

Она отметила, что разговоры не убивают страсть, а делают ее глубже. По словам психолога, мужчина, который умеет обсуждать интимную сферу, не только снимает напряжение, но и получает гораздо больше доверия и удовольствия в отношениях.

