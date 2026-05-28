«Это плевок в лицо»: новое решение Зеленского повергло в шок Польшу Миллер: Зеленский решением назвать подразделение ВСУ в честь УПА задел Польшу

Решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить элитному подразделению Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) осудили в Польше. Бывший премьер-министр страны Лешек Миллер в своих социальных сетях назвал этот шаг сознательным оскорблением Варшавы.

В среду Зеленский присвоил новое имя Отдельному центру спецопераций «Север». Миллер назвал это чествованием убийц, напомнив о Волынской резне 1943 года, когда националисты массово уничтожали польское население.

Даже немцам становилось тошно. Это открытый плевок в лицо каждому поляку, чьи дедушки, бабушки, дяди и тети были вырезаны топорами, вилами и пилами на Волыни и в Восточной Галиции. Это прямой удар в лицо памяти о тысячах замученных, — подчеркнул экс-премьер.

Вопрос трактовки тех событий остается самым сложным в польско-украинских отношениях: Варшава признала их геноцидом. Однако Польша с трудом получает разрешения на эксгумацию жертв на Украине.

