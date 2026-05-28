Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 01:40

«Это плевок в лицо»: новое решение Зеленского повергло в шок Польшу

Миллер: Зеленский решением назвать подразделение ВСУ в честь УПА задел Польшу

Польша, Варшава Польша, Варшава Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить элитному подразделению Сил специальных операций ВСУ почетное наименование «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) осудили в Польше. Бывший премьер-министр страны Лешек Миллер в своих социальных сетях назвал этот шаг сознательным оскорблением Варшавы.

В среду Зеленский присвоил новое имя Отдельному центру спецопераций «Север». Миллер назвал это чествованием убийц, напомнив о Волынской резне 1943 года, когда националисты массово уничтожали польское население.

Даже немцам становилось тошно. Это открытый плевок в лицо каждому поляку, чьи дедушки, бабушки, дяди и тети были вырезаны топорами, вилами и пилами на Волыни и в Восточной Галиции. Это прямой удар в лицо памяти о тысячах замученных, — подчеркнул экс-премьер.

Вопрос трактовки тех событий остается самым сложным в польско-украинских отношениях: Варшава признала их геноцидом. Однако Польша с трудом получает разрешения на эксгумацию жертв на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к высокому представителю генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигелю Анхелю Моратиносу с призывом незамедлительно отреагировать на гонения против канонической православной церкви на Украине. Он выразил надежду, что организация внесет вклад в нейтрализацию острых вызовов современности.

Европа
Украина
Польша
УПА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США ударили по военному объекту в Иране
Россия запустит прямые рейсы с одной из африканских стран
Хирург раскрыл главную опасность советов ИИ при лечении детей
Скрытая угроза: вирусы, которые могут запустить развитие рака у женщин
Одессу и Киев готовят к круговой обороне: зачем Зеленскому города-крепости
Украину назвали лидером по числу памятников нацистам
Здоровье, личная жизнь, популярность у зумеров: где сейчас Хлебникова
«Это плевок в лицо»: новое решение Зеленского повергло в шок Польшу
Приставы исполнили судебное решение по Артемию Лебедеву
Норвегии пообещали «французский зонтик»
Смерть мужа, депрессия, три брака, Бероев: как живет Екатерина Гордеева
Планы на Госдуму, монастырь, отношение к Путину и СВО: как живет Дюжев
Дрон ВСУ попал в рейсовый автобус Макеевка — Севастополь
Путин обратился к пограничникам в праздник
Папа римский прервал аудиенцию из-за происшествия во время мероприятия
«Реально на износ»: Немов о шоу «Легенды спорта», «Титанах» и Олимпиаде
Триумфы на Олимпиаде, предвзятость судей, «Титаны»: как живет гимнаст Немов
«Секретная папка», мошенники, песни Пугачевой: как живет SHAMAN
«Я надел шапку»: российский космонавт передал маме важное сообщение
Росавиация разъяснила ситуацию с отменой рейсов турецкой Air Anka
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.