Путин обратился к пограничникам в праздник

28 мая 2026 в 00:19

Путин обратился с поздравлениями к пограничникам в профессиональный праздник

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к сотрудникам и ветеранам пограничной службы ФСБ России в День пограничника, который отмечается 28 мая. Глава государства подчеркнул их вклад в обеспечение безопасности страны.

Уважаемые товарищи! Поздравляю личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ России с праздником — Днем пограничника. На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу, — отметил Путин.

Он напомнил, что защитники рубежей испокон веков первыми давали отпор врагу, в частности, в июне 1941 года задержав продвижение нацистов и сорвав планы германского командования. В послевоенный период пограничники уничтожали пособников нацистов и националистическое подполье, выполняли интернациональный долг в Афганистане и решали задачи в борьбе с международным терроризмом.

Мы склоняем головы перед памятью наших боевых товарищей, которые пали смертью храбрых, но не покинули свой пост, до конца остались верны воинскому долгу и Отечеству, — добавил Путин.

Президент пожелал пограничникам новых успехов в службе и адресовал самые добрые слова их родным и близким. Память о мужестве и стойкости «зеленых беретов» навечно осталась в народе.

Ранее Путин поздравил мусульман страны с Курбан-байрамом. Он отметил, что этот праздник обращает верующих к истокам ислама, призывает к милосердию и благочестию.

