Появились первые кадры визита Путина в Казахстан

В Сети появились кадры визита президента России Владимира Путина в Казахстан. Судя по ним, у трапа самолета главу государства встретил лидер республики Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, во время встречи президентов играл гимн Казахстана.

Визит Путина в Казахстан продлится с 27 по 29 мая. В рамках поездки президент России также примет участие в заседаниях Высшего евразийского экономического совета.

В ходе переговоров стороны намерены обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. В числе тем — политика, торговля, экономика, военно-технические и культурные связи. Кроме того, лидеры планируют поговорить о наиболее актуальных событиях в регионе и мире.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что особые личные связи между президентами России и Казахстана позволяют им открыто обсуждать любые актуальные темы. По его словам, это доверие является основой для продуктивного диалога по вопросам двусторонних отношений и глобальной повестки дня.