27 мая 2026 в 18:53

Лихачев заявил о рекордном количестве атак ВСУ на Запорожскую АЭС

Ситуация с атаками ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС обостряется, в ночь с 26 на 27 мая был установлен «рекорд» — более 55 взрывов, сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит ТАСС, украинские военные запугивают население и персонал станции, но корпорация «встанет горой» за них.

Вообще, последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак и по инфраструктуре Запорожской АЭС, и по социальной инфраструктуре Энергодара. Последнюю неделю ожесточение возросло, ну и вот прошедшая ночь с 26 на 27 [мая] принесла очередной рекорд, более 55 взрывов в черте города, в непосредственной близости от социальной инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Ранее постпред РФ при организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что экспертам МАГАТЭ, работающим на ЗАЭС, доложили об ударах ВСУ по объектам станции. Серии атак пришлись на 23 и 24 мая.

Кроме того, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство обсуждает с Россией и Украиной возможность локального перемирия в районе Запорожской АЭС. Как уточняется в сообщении, опубликованном на сайте организации, это необходимо для проведения ремонтных работ.

