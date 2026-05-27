Онколог призвал не сдавать генетические тесты «на всякий случай»

Онколог Каприн: сдавать ДНК-тест на рак стоит тем, у кого болели близкие

Исследование ДНК имеет смысл только при наличии онкологических заболеваний у близких родственников, рассказал в интервью NEWS.ru главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Он не рекомендовал сдавать такие анализы без соответствующих показаний.

Генетическое тестирование — это не массовое исследование «на всякий случай», а инструмент для конкретных клинических ситуаций. Лично я не рекомендую сдавать такие анализы без показаний, просто из тревоги. Другое дело, если в семье были случаи онкологических заболеваний, особенно у близких родственников и в относительно молодом возрасте, — сказал Каприн.

Он пояснил, что в случае заболеваний среди родственников есть смысл обсудить с врачом возможность генетического тестирования, которое проводится по медицинским показаниям в рамках ОМС. Речь идет, например, о мутациях BRCA при раке молочной железы и яичников. Онколог при этом подчеркнул, что даже при выявлении такой мутации человек не обречен — за собой просто нужно более внимательно наблюдать.

Ранее онколог эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Антон Саад рассказал, что полная победа над раком в ближайшем будущем маловероятна. Он отметил, что смертность от онкологических заболеваний может снизиться благодаря разработке персонализированных вакцин.

