30 апреля 2026 в 13:35

Скончался пионер синтетической биологии

В США скончался пионер синтетической биологии Крейг Вентер

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В США на 80-м году жизни скончался выдающийся американский генетик и пионер геномики Крейг Вентер. О смерти легендарного ученого официально сообщили в заявлении Института Крейга Вентера, основанного им для развития науки.

Исследователь ушел из жизни в Сан-Диего после госпитализации, связанной с осложнениями при лечении онкологии. Вентер по праву считался одним из ключевых специалистов, определивших облик современной генетики и синтетической биологии. Его революционные работы позволили научному сообществу перейти к масштабному анализу данных и значительно ускорили изучение природы человека. Именно он принимал участие в первых проектах по расшифровке человеческого генома, возглавив получение его высококачественной последовательности.

Научное наследие Вентера включает в себя создание первой в истории синтетической бактериальной клетки. Эта клетка успешно функционировала на основе полностью искусственно собранного генома, что стало прорывом в биологии.

США
ученые
смерти
генетика
