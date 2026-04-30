Скончался пионер синтетической биологии

В США на 80-м году жизни скончался выдающийся американский генетик и пионер геномики Крейг Вентер. О смерти легендарного ученого официально сообщили в заявлении Института Крейга Вентера, основанного им для развития науки.

Исследователь ушел из жизни в Сан-Диего после госпитализации, связанной с осложнениями при лечении онкологии. Вентер по праву считался одним из ключевых специалистов, определивших облик современной генетики и синтетической биологии. Его революционные работы позволили научному сообществу перейти к масштабному анализу данных и значительно ускорили изучение природы человека. Именно он принимал участие в первых проектах по расшифровке человеческого генома, возглавив получение его высококачественной последовательности.

Научное наследие Вентера включает в себя создание первой в истории синтетической бактериальной клетки. Эта клетка успешно функционировала на основе полностью искусственно собранного генома, что стало прорывом в биологии.