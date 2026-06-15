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15 июня 2026 в 18:37

Мэр Тбилиси обвинил европейских бюрократов в высокомерии

Мэр Тбилиси Каладзе заявил о разочаровании Грузии в ценностях Евросоюза

Каха Каладзе Каха Каладзе Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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Евросоюз утратил те ценности, ради которых Грузия стремилась вступить в объединение, заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, которые приводит ТАСС, европейские бюрократы демонстрируют высокомерное отношение к стране.

Евросоюз был основан на ценностях, из-за которых мы хотели стать его членом — справедливость, свобода слова и выражения, а сегодня все оказалось под вопросом. Шаги, сделанные европейской бюрократией, их заявления, это не та Европа, куда мы стремились, — отметил политик.

Каладзе подчеркнул, что в Евросоюзе полностью нарушена справедливость, а европейские чиновники смотрят на Грузию свысока. Такое отношение он назвал категорически неприемлемым.

Ранее Каладзе заявлял, что Евросоюз не может смириться с отказом Грузии вводить антироссийские санкции и открывать «второй фронт». По словам генсека «Грузинской мечты», европейские страны рассчитывали на создание в республике антироссийского фронта, а несправедливое отношение к Тбилиси наносит ущерб самим европейским бюрократам, которые допускают клеветнические высказывания в адрес Грузии.

До этого мэр Тбилиси обвинял западных политиков в поощрении массовых беспорядков и попытке реализовать революционный сценарий в стране. Каладзе отмечал, что представители Запада не осуждали действия протестующих, а наоборот, способствовали углублению поляризации в обществе и противостоянию между гражданами.

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