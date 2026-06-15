Каладзе раскрыл, что Евросоюз никак не может простить Грузии Каладзе: ЕС никак не может смириться с отказом Грузии от антироссийских санкций

Евросоюз никак не может смириться с тем, что Грузия не ввела санкции против России и выбрала мирное развитие страны, заявил журналистам генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он подчеркнул, что европейские страны рассчитывали открыть в Грузии второй антироссийский фронт, передает ТАСС.

Конечно же, они (страны Евросоюза. — NEWS.ru) это опротестовывают. Как так мы посмели и сделали такие шаги, как не присоединились к [антироссийским] санкциям, не открыли второй фронт. А люди-то ведь видят это несправедливое отношение. Соответственно, подобного типа заявления и отношение к государству Грузия в первую очередь наносят ущерб этим бюрократам, от которых мы слышим клеветнические заявления, — отметил Каладзе.

Мэр Тбилиси обратил внимание, что грузинские власти готовы к возобновлению переговоров с ЕС. Он напомнил, что премьер-министр Ираклий Кобахидзе уже не раз выходил с предложением начать диалог, но в Брюсселе предпочли не замечать этого, разговаривая с Грузией языком шантажа.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия готова углублять российско-грузинские связи. Дипломат отметила, что Москва открыта к расширению сотрудничества с Тбилиси на взаимоуважительной основе.