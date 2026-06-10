«‎Россия готова»: Захарова обратилась к Грузии с предложением Захарова: Москва открыта к расширению сотрудничества с Тбилиси

Россия готова углублять российско-грузинские связи, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что Москва открыта к расширению сотрудничества с Тбилиси на взаимоуважительной основе, передает корреспондент NEWS.ru.

Готовы углублять российско-грузинские связи, которые выступают одним из главных факторов экономического подъема Грузии, — сказала она.

Захарова также подчеркнула, что Тбилиси твердо сопротивляется европейскому диктату во внешней политике. По ее словам, страна сделала твердый и осознанный выбор в пользу возвращения суверенитета и обеспечения интересов своего народа.

Ранее Захарова заявила что ЕАЭС не приемлет иждивенческий подход Армении, которая готовится к евроинтеграции. По ее словам, власти республики пытаются убедить граждан, что можно одновременно пользоваться преимуществами евразийской интеграции и готовиться к вступлению в Евросоюз.

Дипломат сообщила, что парламентские выборы в Армении сопровождались беспрецедентным давлением на оппозицию. Она также отметила, что голосование проходило при «небывалом вмешательстве Запада».