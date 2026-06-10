Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 08:25

«Беспрецедентное давление»: Захарова описала прошедшие в Армении выборы

Захарова: выборы в Армении прошли при беспрецедентном давлении на оппозицию

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Парламентские выборы в Армении сопровождались беспрецедентным давлением на оппозицию, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. Также она отметила, что голосование проходило при «небывалом вмешательстве Запада».

Беспрецедентное давление на оппозицию. <...> Это то, что очевидно реализовывали в виде концепции власти Армении. И вмешательство со стороны Запада такое же <...> беспрецедентное для этого региона в контексте электоральных процессов, — подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд одобрил выделение очередного финансового транша Армении в размере $25 млн (1,7 млрд рублей). Решение было принято после завершения парламентских выборов, на которых победу одержала партия «Гражданский договор» премьер-министра страны Никола Пашиняна.

До этого Антикоррупционный комитет Армении заявил о возбуждении 115 уголовных дел по фактам коррупционных нарушений, связанных с парламентскими выборами. 77 дел связаны с блоком «Сильная Армения», 25 — с партией «Процветающая Армения», еще 13 — с блоком «Армения».

Власть
МИД РФ
Мария Захарова
Армения
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть человек едва не стали жертвами ядовитых змей в одном регионе
Панорама обороны Севастополя могла быть уничтожена
В ЮАР неизвестные расстреляли 12 человек
Отсутствие напряжения парализовало участок Куйбышевской железной дороги
Минтранс допустил поддержку РЖД на фоне бюджетных ограничений
Стало известно состояние поврежденного ударом ВСУ моста под Херсоном
Полиция поймала извращенца, выдававшего себя за девочку-подростка
Артиллеристы «Севера» уничтожили более 70 украинских солдат
Стало известно, почему Россия не запускает прямые авиарейсы в Бразилию
Раскрыто число пострадавших в Самарской области при атаке ВСУ
«Много дел»: Песков раскрыл, будет ли Путин поздравлять Трампа с юбилеем
В Госдуме нашли способ спасти школы и больницы от поставок фальсификата
Появились подробности о поиске Усольцевых под Красноярском
Стало известно о массированном ударе по Мелитополю
ЕК уличили в консолидации контроля над оборонной политикой стран Евросоюза
«Северяне» не подпустили дроны ВСУ к российскому приграничью
Силовики накрыли банду крабовой мафии на Дальнем Востоке
Три человека пострадали при ракетной атаке на российский город
В Гидрометцентре рассказали, как долго жара будет плавить Москву
Марочко рассказал о бедственном положении ВСУ у Глушковки
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.