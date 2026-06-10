«Беспрецедентное давление»: Захарова описала прошедшие в Армении выборы Захарова: выборы в Армении прошли при беспрецедентном давлении на оппозицию

Парламентские выборы в Армении сопровождались беспрецедентным давлением на оппозицию, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. Также она отметила, что голосование проходило при «небывалом вмешательстве Запада».

Беспрецедентное давление на оппозицию. <...> Это то, что очевидно реализовывали в виде концепции власти Армении. И вмешательство со стороны Запада такое же <...> беспрецедентное для этого региона в контексте электоральных процессов, — подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд одобрил выделение очередного финансового транша Армении в размере $25 млн (1,7 млрд рублей). Решение было принято после завершения парламентских выборов, на которых победу одержала партия «Гражданский договор» премьер-министра страны Никола Пашиняна.

До этого Антикоррупционный комитет Армении заявил о возбуждении 115 уголовных дел по фактам коррупционных нарушений, связанных с парламентскими выборами. 77 дел связаны с блоком «Сильная Армения», 25 — с партией «Процветающая Армения», еще 13 — с блоком «Армения».