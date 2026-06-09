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09 июня 2026 в 17:06

Стало известно о массовом уголовном преследовании оппозиции в Армении

В Армении возбудили 115 дел против участвовавшей в выборах оппозиции

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Thomas Trutschel//IMAGO/Global Look Press
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Антикоррупционный комитет Армении сообщил о возбуждении 115 уголовных дел по фактам коррупционных нарушений, связанных с парламентскими выборами, передает пресс-служба ведомства. Расследования начались после подписания президентом страны указа о назначении даты голосования.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, 77 дел связаны с блоком «Сильная Армения», 25 — с партией «Процветающая Армения», еще 13 — с блоком «Армения». Фигурантами уголовных дел стали 242 человека. Под стражу заключены 52 человека, еще 48 находятся под домашним арестом. В отношении 120 человек избраны альтернативные меры пресечения, для 20 установлен административный надзор. Еще 19 человек объявлены в розыск.

Антикоррупционный комитет продолжит последовательную борьбу с коррупционными преступлениями, связанными с выборами, и будет строго контролировать возможные нарушения в ходе поствыборных процессов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна. Статья, которую вменяется ему, предусматривает уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов, пошлин или других обязательных платежей в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

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