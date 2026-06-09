В Армении возбудили дело против видного оппозиционера В Армении возбудили дело против лидера «Процветающей Армении» Царукяна

Уголовное дело возбуждено против лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна, сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры Армении. В надзорном ведомстве утверждают, что политик уклонялся от уплаты налогов, дело открыто по статье 290 части 3 пункту 2 Уголовного кодекса республики.

Прокурор возбудил против Г. Ц. публичное уголовное дело по статье 290 части 3 пункту 2 Уголовного кодекса, — указали в пресс-службе.

Правоохранительные органы Армении последовательно используют в официальных сообщениях только инициалы подследственных. Тем не менее армянские средства массовой информации, включая оппозиционные издания, однозначно связывают дело с лидером партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном.

Ранее лидер блока «Армения» и экс-президент Роберт Кочарян заявил, что итоги парламентских выборов в Армении будут оспорены. По его утверждению, голосование прошло в условиях повсеместного давления со стороны властей и арестов оппозиционеров. Представители блока также сообщили, что обсуждают с другими оппозиционными силами республики возможные дальнейшие шаги.

Позже наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес оппозиционных кандидатов. Глава правительства в ряде случаев пригрозил оппозиционерам расследованиями и национализацией их компаний, отметили наблюдатели.