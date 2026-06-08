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08 июня 2026 в 18:33

Пашиняна уличили в угрозах оппозиции

ОБСЕ: Пашинян угрожал оппозиции национализацией предприятий

1 апреля 2026 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным 1 апреля 2026 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Софья Сандурская/POOL/РИА Новости
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Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес оппозиционных кандидатов, говорится в предварительном отчете организации по итогам парламентских выборов. Глава правительства в ряде случаев пригрозил оппозиционерам расследованиями и национализацией их компаний, отметили наблюдатели.

В некоторых случаях премьер-министр публично угрожал оппозиционным кандидатам расследованиями и национализацией их компаний. Некоторые процедуры национализации начались еще до начала предвыборной кампании, — сказано в документе.

В отчете приводится два примера. 13 мая в Арагацотнской области Пашинян заявил о полной национализации электроэнергетической компании, принадлежащей лидеру «Сильной Армении» Самвелу Карапетяну. 20 мая в Лорийской области премьер пригрозил закрыть предприятия лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна.

Наблюдатели также добавили, что премьер и оппозиционные кандидаты использовали оскорбительные выражения в адрес друг друга. Судебные разбирательства по факту национализации компании Карапетяна продолжаются.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что армянское общество не поняло, что Пашинян тянет государство и народ в пропасть. По его словам, политик не смог получить безоговорочную победу на выборах, несмотря на использование административного ресурса и угроз.

Страны СНГ
Армения
Никол Пашинян
ОБСЕ
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