Силовики задержали члена правления оппозиционной партии «Мать Армения»

Правоохранители задержали члена правления оппозиционной партии «Мать Армения» Арекназ Манукян, заявил в социальных сетях ее адвокат Манук Сукиасян. Он отметил, что Манукян числилась в избирательном списке партии «Процветающая Армения» на парламентских выборах 7 июня.

Несколько минут назад была подвергнута приводу член правления партии «Мать Армения» Арегназ Манукян. Предположительно, ее задерживают, — уточнил правозащитник.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова жестко отреагировала на назначение экс-министра обороны Армении Арцруна Ованнисяна на руководящий пост в учебном заведении. Она напомнила, что чиновник вызвал резонанс своими провокационными заявлениями в день 80-й годовщины Великой Победы.

До этого стало известно, что в Армении задержали лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Его доставили в Следственный комитет. По словам защиты, в суд планируется направить ходатайство о его аресте. Адвокат уточнил, что политику инкриминируются содействие отмыванию денег и мошенничество.