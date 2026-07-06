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06 июля 2026 в 19:03

Оппозиционного лидера Царукяна задержали в Армении

Лидера «Процветающей Армении» Царукяна доставили в Следственный комитет

Гагик Царукян Гагик Царукян Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
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Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян задержан и доставлен в Следственный комитет, пишет Sputnik Армения со ссылкой на его адвоката Ерема Саркисяна. По словам защиты, в суд планируется направить ходатайство о его аресте. Адвокат добавил, что обвинения в адрес Царукяна являются «смешными и абсурдными», и отметил, что политику инкриминируются содействие отмыванию денежных средств и мошенничество.

Царукяна задержали, перевозят в Следственный комитет, в суд будет подано ходатайство о применении в его отношении ареста в качестве меры пресечения, — отметил он.

Ранее пресс-секретарь партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян сообщила о проведении обыска в доме главы «Процветающей Армении». По ее словам, следственные действия также проходят практически во всех компаниях, входящих в концерн «Мульти Групп», принадлежащий партии.

Между тем Административный суд Армении отказался удовлетворить два иска оппозиционной партии «Процветающая Армения», оспаривавшей решение Центральной избирательной комиссии об аннулировании результатов голосования на двух избирательных участках. Фракция добивалась признания недействительными итогов парламентских выборов, прошедших 7 июня, в ереванском районе Нубарашен и в Сюникской области.

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Армения
задержание
Следственный комитет
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