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06 июля 2026 в 09:22

Силовики нагрянули с обыском в дом лидера партии «Процветающая Армения»

В Армении провели обыски у лидера оппозиционной партии Гагика Царукяна

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости
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Силовики проводят обыск в доме лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, заявила в социальных сетях пресс-секретарь партии Ивета Тоноян. Также следственные мероприятия проходят почти во всех компаниях принадлежащего партии концерна «Мульти Групп».

Сейчас проходит обыск в доме Гагика Царукяна. <…> Люди в масках из Службы национальной безопасности не позволяют даже адвокатам войти в его дом, — отметила Тоноян.

Ранее прокуратура Армении обратилась в Центральную избирательную комиссию с просьбой дать согласие на лишение Царукяна неприкосновенности. При этом в надзорном ведомстве не стали уточнять, по какому именно уголовному делу подано обращение.

До этого Царукян подал иск в суд против премьер-министра страны Никола Пашиняна и Общественного телевидения Армении (ОТА), требуя опровержения клеветы в свой адрес. Также он потребовал материальную компенсацию. Политик добивается опровержения утверждений о том, что его партия якобы была создана «по наущению» бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

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