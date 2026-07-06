Силовики нагрянули с обыском в дом лидера партии «Процветающая Армения» В Армении провели обыски у лидера оппозиционной партии Гагика Царукяна

Силовики проводят обыск в доме лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, заявила в социальных сетях пресс-секретарь партии Ивета Тоноян. Также следственные мероприятия проходят почти во всех компаниях принадлежащего партии концерна «Мульти Групп».

Сейчас проходит обыск в доме Гагика Царукяна. <…> Люди в масках из Службы национальной безопасности не позволяют даже адвокатам войти в его дом, — отметила Тоноян.

Ранее прокуратура Армении обратилась в Центральную избирательную комиссию с просьбой дать согласие на лишение Царукяна неприкосновенности. При этом в надзорном ведомстве не стали уточнять, по какому именно уголовному делу подано обращение.

До этого Царукян подал иск в суд против премьер-министра страны Никола Пашиняна и Общественного телевидения Армении (ОТА), требуя опровержения клеветы в свой адрес. Также он потребовал материальную компенсацию. Политик добивается опровержения утверждений о том, что его партия якобы была создана «по наущению» бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.