Суд Армении отклонил иски оппозиции к ЦИК

Административный суд Армении отклонил два иска оппозиционной партии «Процветающая Армения» против решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об аннулировании голосов на двух избирательных участках. Политическая сила требовала признать недействительными итоги голосования на парламентских выборах 7 июня в ереванском административном районе Нубарашен и Сюникской области.

В своем решении суд указал, что вопросы повторного голосования находятся в компетенции ЦИК при подведении итогов выборов в Национальное собрание. Тем не менее, несмотря на неприменимость данной нормы в конкретном случае, ЦИК все равно будет вынужден принять решение о проведении повторного голосования в одном из участков ввиду зафиксированных нарушений.

При этом представитель партии Ивета Тоноян заявляла, что решение ЦИК об аннулировании итогов голосования было принято с целью не допустить партию «Процветающая Армения» в парламент, и пообещала, что партия будет оспаривать это решение всеми законными средствами. После этого политическая сила обратилась с обжалованием решений ЦИК в административный суд.

До этого сообщалось, что лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян подал иск в суд против премьер-министра страны Никола Пашиняна и Общественного телевидения Армении (ОТА), требуя опровержения клеветы в свой адрес. Также он потребовал материальную компенсацию, следует из данных портала судебной информации.