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09 июля 2026 в 01:05

Захарова увидела «преемников Гитлера» в правительстве Армении

Захарова раскритиковала назначение Ованнисяна в Армении после слов о Гитлере

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Представитель МИД РФ Мария Захарова жестко отреагировала на назначение экс-министра обороны Армении Арцруна Ованнисяна на руководящий пост в учебном заведении, передает РИА Новости. Она напомнила, что чиновник вызвал резонанс своими провокационными заявлениями на армянском телевидении в день 80-й годовщины Великой Победы.

Ованнисян тогда выразил сожаление о поражении войск вермахта в Сталинградской битве и утверждал, что разгром нацистской Германии помешал реализации планов Гитлера по созданию независимой «Великой Армении». Как предположила Захарова, это свидетельствует о том, что подобные мнения теперь высоко ценятся армянскими властями. Она также отметила, что Ереван, стремясь в «просвещенную Европу», готовится принять опасный тренд по пересмотру истории Второй мировой войны в угоду западным представлениям.

Идеологические преемники гитлеровцев и коллаборационистов, занимающие сейчас многие высокопоставленные посты в Европе, откровенно оправдывают местных пособников нацистов, выдавая их соучастие в преступлениях вермахта за «национально-освободительную борьбу, — констатировала дипломат.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев назвал слова Ованнисяна о победе вермахта под Сталинградом плевком в лицо соотечественников. Парламентарий назвал печальным тот факт, что армянский чиновник отозвался о Гитлере в положительном ключе.

Россия
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Мария Захарова
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