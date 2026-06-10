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10 июня 2026 в 13:13

«Нет, не можно»: Захарова осадила Ереван за хитрый план по евроинтеграции

Захарова: ЕАЭС не потерпит иждивенческую позицию Армении

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Евразийский экономический союз не потерпит иждивенческого поведения Армении, которая хочет оставаться в блоке и одновременно готовиться к евроинтеграции, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, руководство республики пытается убедить граждан, что можно получать все преференции от ЕАЭС и параллельно готовиться к Евросоюзу.

Своих сограждан республиканское руководство пытается убедить в том, что якобы пока никакого выбора, теперь уже так ставится вопрос, между ЕС и ЕАЭС делать не нужно. Можно, мол, получать все преференции от евразийской интеграции и параллельно готовить себя к запросу в членство в другом экономическом блоке. Нет, не можно. Такую иждивенческую позицию в отношении к объединению ЕАЭС терпеть мы не намерены, — отметила Захарова.

Ранее дипломат сообщила, что парламентские выборы в Армении сопровождались беспрецедентным давлением на оппозицию. Она также отметила, что голосование проходило при «небывалом вмешательстве Запада».

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