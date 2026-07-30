Миронов назвал четкие шаги для повышения рождаемости в России Миронов: для повышения рождаемости в России нужно увеличить маткапитал

Для повышения рождаемости в России нужно увеличить материнский капитал, таким мнением с ИС «Вести» поделился председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он также отметил, что нужно ввести меры для погашения ипотеки при рождении детей. По словам депутата, российские семьи считают недостаток дохода и отсутствие собственного жилья главным препятствием.

Обратите внимание, Нижегородская область, по-моему, года два тому назад приняла решение, что они вот за каждого ребенка доплачивают миллион рублей. И там процент рождаемости пошел вверх, — заявил Миронов.

Ранее Миронов поддержал отмену 15-минутного норматива на прием пациентов в поликлиниках. По словам парламентария, данная норма приводила к избыточной нагрузке на врачей и падению качества услуг для населения. Миронов призвал Минздрав пересмотреть все нормативы, основанные на бухгалтерском подходе, и вдвое увеличить расходы на медицину.

До этого Сергей Миронов призвал ввести мораторий на закрытие медицинских учреждений и сокращение зарплат сотрудников сферы здравоохранения. Парламентарий отметил, что реализация новой редакции градостроительных норм, изменяющих нормативы прибытия скорой помощи, может нанести непоправимый удар по демографической ситуации в стране.