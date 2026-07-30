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30 июля 2026 в 21:44

Фейки о последствиях атаки на склад Wildberries под Пензой заполонили Сеть

ЦУР Пензенской области опроверг фейки о последствиях атаки на склад Wildberries

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Центр управления регионом Пензенской области информирует со ссылкой на губернатора Олега Мельниченко, что в Telegram-каналах распространяются поддельные ролики о последствиях атак беспилотников на складе Wildberries. Фейки приписывают главе региона заявление о якобы необходимости вывести логистические центры компании за пределы региона.

В Telegram-каналах распространяются недостоверные сообщения, связанные с атакой БПЛА на логистический центр Wildberries, — указано в публикации.

В одном из фейковых роликов глава Пензы Олег Денисов якобы заявляет, что на складе хранилась продукция двойного и военного назначения, а также призывает усилить защиту объекта средствами ПВО и перенести его за пределы города. По данным ЦУР, реальное обращение касалось только возможного задымления после пожара и рекомендаций для жителей.

Ранее глава региона Олег Мельниченко сообщил, что МЧС России задействовало вертолет для ликвидации пожара, который возник в логистическом центре в Пензе из-за атаки дрона. Возгорание, по его словам, уже локализовано.

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