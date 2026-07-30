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30 июля 2026 в 22:27

При атаке дронов на территорию ДНР погиб человек

Пушилин: при атаке дрона ВСУ на автомобиль погиб мирный житель

Фото: Создано ИИ/NEWs.ru
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Один человек погиб, еще трое мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ, сообщил в социальных сетях глава региона Денис Пушилин. В Никитовском районе Горловки в результате удара по легковому автомобилю скончался мужчина, родившийся в 1952 году.

На трассе Донецк — Мариуполь, в Волновахском муниципальном округе, атака на автомобиль привела к тому, что мужчины, родившиеся в 1975 и 1978 годах, получили ранения средней степени тяжести. Кроме того, на автодороге Мангуш — Урзуф, в Мангушском муниципальном округе, тяжело ранен мужчина 1986 года рождения <...>. На данный момент всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, — написал глава республики.

В ходе обстрелов повреждены четыре жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры. Также пострадала спецтехника, грузовой и три легковых автомобиля в городских округах Макеевка, Горловка, Докучаевск, Мангушском, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения продолжают продвижение в сторону Доброполья в ДНР, планомерно подрывая логистические цепочки противника. После освобождения Светлого наступающие действуют на северо-западном направлении, что создает серьезные перебои в снабжении украинских сил.

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