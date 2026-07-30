У ВСУ возникли серьезные трудности с поставками в районе Доброполья

У ВСУ возникли серьезные трудности с поставками в районе Доброполья Марочко заявил о проблемах с логистикой ВСУ у Доброполья

Российские войска продолжают наступление в направлении Доброполья в Донецкой Народной Республике, постепенно нарушая логистику Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, после освобождения населенного пункта Светлое ВС РФ развивают наступление в Северо-Западном направлении, что осложняет снабжение украинской группировки.

Если мы будем продолжать и дальше так действовать, то мы полностью обескровим украинскую группировку в Доброполье, — сказал Марочко.

Ранее он отмечал, что после освобождения Светлого в ДНР российские войска практически вытеснили подразделения ВСУ из соседнего Водянского. По словам эксперта, ситуация на этом участке продолжает меняться. После освобождения Светлого под контроль российских военных перешло более 10 квадратных километров территории, ранее занятой украинскими войсками, добавил военный эксперт.

До этого Вооруженные силы России ударили по промышленному предприятию логистической компании «Рапид» в Киеве. На нем собирали и хранили беспилотники большой дальности. Украинские военные также складывали на объекте дефицитные иностранные комплектующие.