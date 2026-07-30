Российским школьникам хотят ввести бесплатное питание

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил распространить бесплатное горячее питание на всех школьников с 1-го по 11-й класс, передает ТАСС. Партия намерена добиваться принятия соответствующего законопроекта.

Он отметил, что бесплатное питание должно быть одинаково качественным для всех учеников. В школах периодически возникают ситуации, когда дети, получающие льготное питание, оказываются в неравных условиях по сравнению с остальными школьниками, рассказал Миронов.

Парламентарий напомнил, что с 2020 года бесплатное горячее питание предоставляется учащимся начальных классов. По его словам, фракция и ранее предлагала распространить эту меру на всех школьников, считая это важным как для здоровья детей, так и для поддержки семей.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2027 года старшеклассники начнут изучать пять предметов по обновленным практико-ориентированным программам, сообщил эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко. По его словам, содержание этих дисциплин приведено в соответствие с современными научными достижениями, а практическая составляющая была усилена.