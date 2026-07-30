Слухи о мобилизации осенью 2026-го: откуда берутся, что будет на самом деле

Слухи о мобилизации осенью 2026-го: откуда берутся, что будет на самом деле

Президент Украины Владимир Зеленский в последние дни несколько раз заявлял о якобы имеющихся у властей России планах объявить частичную мобилизацию. Эти домыслы неоднократно отвергали в Москве. 28 июля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова Зеленского лживой провокацией. Будет ли мобилизация в сентябре 2026 года в России и чего добивается Украина, распуская подобные слухи, — в материале NEWS.ru.

Как Украина лжет о мобилизации в России

Владимир Зеленский 23 июля провел встречу с премьером Ирландии Михолом Мартином, после которой заявил: стороны на переговорах обсуждали «реальные угрозы», имеющиеся «прямо сейчас», в том числе якобы подготовку Москвы к новой волне мобилизации.

Уже на следующий день глава Украины вновь повторил этот тезис, но добавил: по его «достоверным разведданным», набирать новобранцев в ВС РФ начнут осенью. А 25-го Зеленский добавил еще больше «красок» и рассказал, что к участию в СВО привлекут еще и 30 тысяч военнослужащих из КНДР, для которых в Воронежской области будто бы строятся военные лагеря и полигоны. 27 июля он в очередной раз высказался на тему мобилизации в России, которая, по его расчетам, якобы должна стартовать после выборов в Госдуму.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Тему охотно подхватили западные СМИ, которые в своих публикациях ссылаются не только на вбросы от Зеленского, но и на сообщения американского Института изучения войны (ISW). Последний решил обратить внимание на недавно принятый Госдумой закон, расширяющий список лиц с судимостью, которым позволено заключать контракты с Министерством обороны РФ. Впрочем, как это связано с предполагаемой мобилизацией, в ISW не объяснили.

Зачем Украина и Запад врут о мобилизации в России

Слухи о мобилизации в России муссировались в соцсетях и СМИ и прежде, и в Москве их неоднократно опровергали. Например, весной 2026 года Дмитрий Песков в очередной раз заявил: подобный вопрос даже не обсуждается.

28 июля фейк Зеленского разоблачил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, — не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку», — сказал он на заседании межведомственной комиссии по комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту.

Военный эксперт кандидат исторических наук Иван Коновалов в беседе с NEWS.ru объяснил: Украина ведет против России информационно-психологическую войну и попытки убедить российское общество в подготовке к мобилизации — ее важный элемент.

«Очевидно, что на поле боя ВСУ победить не могут. Фронт движется на Запад, тыл подвергается ударам ВС России, ПВО не справляется, морской транзит ограничен. Уже ясно, что дело идет к военному поражению Украины. Единственный вариант для Зеленского — попытаться ослабить Россию изнутри», — пояснил эксперт.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По его словам, в последние месяцы Киев сделал ставку на попытки запугать население РФ. Отсюда террористические удары ВСУ по гражданским, атаки на НПЗ и объекты инфраструктуры, за счет которых украинская власть надеется вызвать недовольство людей.

«Фейки про мобилизацию — из этой же серии. И обратите внимание, Зеленский якобы имеет сведения, что она будет, но почему-то не называет ни конкретной даты ее начала, ни возрастной категории призывников, ни их числа — ничего. Почему? Потому что его задача — запустить слух, вызвать разговоры, и только», — заметил Коновалов.

Еще одной целью Киева эксперт назвал подготовку к переговорам с Россией при посредничестве США — организовать такой диалог обещал американский президент Дональд Трамп. Зеленский ждет визита спецпосланника главы Штатов Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Киев, планируя ввести их в заблуждение.

«Он будет продвигать тезисы о том, что у России якобы есть проблемы в тылу и на нее надо давить активнее. Но Трамп, конечно, не дурак. Уж ЦРУ-то знает, что никакой мобилизации в России не готовится, топливный кризис преодолевается, а раскола в российском обществе нет», — подчеркнул военэксперт.

Как на самом деле обстоят дела с кадрами в ВС РФ

Медведев на заседании 28 июля сообщил, что только по итогам первой половины 2026 года контракты с Минобороны подписали около 200 тысяч россиян, еще 16 тысяч отправились на СВО в составе добровольческих формирований. Зампред Совбеза отметил высокие темпы комплектования войск беспилотных систем: на службу в них поступили 40 тысяч человек.

При этом в 2025 году, согласно официальной статистике от Министерства обороны, контракты на службу в зоне СВО заключили 422 тысячи человек. В 2024-м — около 450 тысяч, еще 40 тысяч поехали на спецоперацию в статусе добровольцев.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев пояснил в беседе с NEWS.ru, что на сегодняшний день никакой необходимости в мобилизации у России нет.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Организационно-мобилизационное управление доводит до каждого военкомата и каждого субъекта плановые задания по набору контрактников. И военные комиссариаты с этими задачами справляются. Поэтому заявления Зеленского к текущей ситуации отношения не имеют», — заявил парламентарий.

По его мнению, украинскому президенту следует обратить внимание на проблемы в собственных войсках, у которых иссякли ресурсы для заполнения «кадровых дыр».

«Помимо военных действий идет активное противостояние на политическом, экономическом и информационном фронтах, и Зеленский в нем активно участвует. Нам в свою очередь необходимо серьезно усиливать меры противодействия противнику именно на информационном поле», — уверен Соболев.

Схожего мнения придерживается и депутат Госдумы Анатолий Вассерман, который называет слухи о мобилизации в России осенью 2026 года частью террористической тактики Украины.

«Суть любого террора — запугать народ, убедить его, что лучше подчиниться, чем сопротивляться. Но весь мировой опыт доказывает: любая уступка террористам ведет лишь к росту их требований. Нам важно это помнить и ни в коем случае не идти на поводу. Любые военные действия против украинских террористов обойдутся нам несравнимо дешевле, чем любое соглашательство — и в денежном выражении, и, что гораздо важнее, в человеческих жизнях», — отметил собеседник NEWS.ru.

Читайте также:

Европа отвернулась от США: как спор в ООН ослабит антироссийский фронт

Драпатый и Зеленский добьют Украину: они нашли способ уничтожить страну

Конец Зеленскому: как Иран поможет России добить Украину