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29 июля 2026 в 14:52

В Госдуме отвергли заявление Зеленского о мобилизации в России

Депутат Соболев: необходимости в новой мобилизации в России нет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В России отсутствуют основания для проведения новой волны мобилизации, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев. По его словам, плановые задания по набору контрактников успешно выполняются военкоматами в рамках текущих директив Организационно-мобилизационного управления.

Никакой необходимости в мобилизации сегодня нет. Военные комиссариаты справляются с поставленными задачами, поэтому заявления [президента Украины Владимира] Зеленского к нам прямого отношения не имеют. Скорее всего, он озабочен тем, как вернуть уклонистов из-за границы и закрыть свои дыры, но это его проблема, — подчеркнул парламентарий.

Соболев отметил, что информационный шум вокруг темы мобилизации, который активно подогревается украинской стороной, следует расценивать как часть гибридной войны на политическом, экономическом и информационном фронтах. Депутат призвал серьезно усилить меры противодействия противнику именно в информационном поле.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что мобилизация в России не требуется. По его мнению, достаточно добровольцев, которые заключают контракты с Министерством обороны РФ на участие в СВО.

Власть
Госдума
Украина
мобилизация
Виктор Соболев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
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