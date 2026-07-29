В Госдуме отвергли заявление Зеленского о мобилизации в России Депутат Соболев: необходимости в новой мобилизации в России нет

В России отсутствуют основания для проведения новой волны мобилизации, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев. По его словам, плановые задания по набору контрактников успешно выполняются военкоматами в рамках текущих директив Организационно-мобилизационного управления.

Никакой необходимости в мобилизации сегодня нет. Военные комиссариаты справляются с поставленными задачами, поэтому заявления [президента Украины Владимира] Зеленского к нам прямого отношения не имеют. Скорее всего, он озабочен тем, как вернуть уклонистов из-за границы и закрыть свои дыры, но это его проблема, — подчеркнул парламентарий.

Соболев отметил, что информационный шум вокруг темы мобилизации, который активно подогревается украинской стороной, следует расценивать как часть гибридной войны на политическом, экономическом и информационном фронтах. Депутат призвал серьезно усилить меры противодействия противнику именно в информационном поле.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что мобилизация в России не требуется. По его мнению, достаточно добровольцев, которые заключают контракты с Министерством обороны РФ на участие в СВО.