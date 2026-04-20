В Думе указали на подготовку Европы к войне с Россией Депутат ГД Соболев: Европа активно готовится к войне с Россией

В Европе ведется активная подготовка к возможному конфликту с Россией, заявил Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его оценке, Москве следует восстановить военный потенциал.

Европейские страны заинтересованы в том, чтобы российские вооруженные силы оставались задействованными в зоне СВО, считает парламентарий. Государства Запада, по его мнению, стремятся к ситуации, при которой российская армия будет длительное время вовлечена в конфликт на территории Украины. Соболев напомнил о планах ЕС затянуть конфликт до 2030 года, чтобы подготовиться к войне с Россией.

[Следует] восстановить наши вооруженные силы до уровня, когда они способны будут отразить агрессию любого геополитического противника, в том числе всяких европейских стран, которые уже объединены, — сказал Соболев.

Ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что русофобские элиты стран Европы одержимы войной с Россией «до последнего украинца» и готовы пожертвовать благополучием своих народов. По его словам, они всячески препятствуют достижению договоренностей и раздувают военную истерию.