Бережем интеллект и орган номер 1: какие исследования нужны после 60 лет

У россиян старше 60 лет компенсаторные механизмы работают менее эффективно, а клиническая картина заболеваний часто смазана или атипична. NEWS.ru поговорил с заведующей терапевтическим отделением поликлиники № 3 Красногорской больницы Викторией Волковой и узнал, какие анализы и исследования необходимо проходить пожилым людям.

Какой орган нужно проверять после 60 лет в первую очередь

Возрастные изменения носят накопительный характер и долгое время протекают бессимптомно, что затрудняет своевременную диагностику без регулярных профилактических обследований. Кроме того, многие заболевания в пожилом возрасте протекают полисимптомно: один орган страдает вслед за другим, формируя множественные очаги патологии.

В первую очередь речь идет о щитовидной железе. Этот орган становится мишенью аутоиммунных процессов или возрастных дистрофических изменений. Проверка уровня тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина (Т4 свободный) и антител к тиреопероксидазе позволяет выявить скрытые нарушения работы щитовидной железы. У пожилых пациентов возникают такие симптомы, как: усталость, снижение памяти, отеки, нарушения терморегуляции и депрессивное состояние. Женщинам после менопаузы следует обратить особое внимание на гормональный фон, так как в этот период риск заболеваний щитовидной железы значительно возрастает.

От каких витаминов и минералов зависит здоровье после 60 лет

Анемия у пожилых людей — частое, но недооцененное состояние. Она возникает вследствие дефицита железа, витамина B12, фолиевой кислоты, хронических воспалений или нарушений всасывания в кишечнике. Клинически анемия может проявляться слабостью, одышкой, головокружением, нарушениями сна и когнитивными изменениями.

Для диагностики этого состояния нужно проверить уровень гемоглобина, ферритина, витамина B12 и фолиевой кислоты, а также произвести расчет ретикулоцитарного индекса (способность костного мозга вырабатывать новые эритроциты, то есть скорость кроветворения).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие исследования выявляют проблемы с сосудами у людей старше 60 лет

У людей старше 60 лет изменениям подвергаются сосуды. Они становятся менее эластичными, а атеросклеротические изменения затрагивают как крупные артерии, так и мелкие сосуды головного мозга. Ультразвуковая допплерография сосудов шеи и транскраниальное УЗИ позволяют выявить признаки стенозов, снижение мозгового кровотока и сосудистую дистонию.

Это обследование помогает предотвратить риск инсульта, транзиторных ишемических атак, сосудистой деменции. Оно также позволяет своевременно скорректировать терапию. Оно особенно важно для пациентов с артериальной гипертензией, диабетом, нарушениями ритма сердца, а также для курильщиков.

Как проверить умственные способности людям старше 60 лет

Снижение когнитивных функций после 60 лет — естественный спутник старения, однако деменция не является обязательной частью этого процесса. Оценка памяти, внимания, скорости мышления, способности к анализу информации с использованием стандартизированных тестов (например шкалы MMSE или MOCA) позволяет вовремя обнаружить когнитивные нарушения. На ранних стадиях они поддаются коррекции медикаментозными и немедикаментозными методами. Такие обследования можно проводить всем пожилым пациентам.

Нужно ли пожилым людям проверять зрение

У людей старше 60 лет возрастает риск глаукомы и катаракты. Им необходимо ежегодно проходить профилактический осмотр у врача-офтальмолога. Он проверяет внутриглазное давление, глазное дно и состояние сетчатки. Особенно важно следить за здоровьем глаз пациентам с гипертонией, сахарным диабетом и атеросклерозом. Эти состояния повышают риск сосудистых осложнений органа зрения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие исследования почек нужно проводить людям старше 60 лет

С возрастом страдают не только глаза, но и почки, которые теряют способность к фильтрации. Людям старше 60 лет нужно контролировать уровень креатинина, мочевины, а также скорость клубочковой фильтрации. Снижение этих показателей указывает на хроническую болезнь почек. Она может долго развиваться без симптомов, но сильно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и требует коррекции дозировки многих лекарственных препаратов.

Почему пациентам старше 60 лет нужно проверять состояние вен

У пожилых людей риск тромботических осложнений возрастает в несколько раз. Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей позволяет выявить признаки хронической венозной недостаточности, варикозной болезни, венозного стаза и оценить проходимость глубоких вен.

С каким еще заболеванием сталкиваются люди старше 60 лет

Еще одно заболевание, которое может длительное время не проявлять себя, — сенсоневральная тугоухость. Ее можно выявить, если пройти аудиометрию. Это обследование позволяет определить степень и характер снижения слуха, помогает подобрать слуховые аппараты или направить пациента на лечение.

Сохранение слуха напрямую влияет на когнитивные функции и предотвращает социальную изоляцию пожилого человека.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие еще исследования нужно проходить людям старше 60 лет

С возрастом изменяется реакция сердечно-сосудистой и дыхательной систем на физическую нагрузку. Выявить скрытую ишемию миокарда, нарушение ритма и дыхательную недостаточность позволяет тест с контролируемой нагрузкой. Речь идет о велоэргометрии (проводится на специальном велотренажере) и тредмил-тесте (проба с физической нагрузкой на беговой дорожке).

Врачи часто рекомендуют пациентам индивидуальный набор обследований с учетом личного и семейного анамнеза. Так, при сахарном диабете необходимы регулярные осмотры невролога и окулиста, при наличии сердечно-сосудистых заболеваний — углубленные кардиологические обследования, а при подозрении на ревматологические болезни — иммунологические исследования.

Кроме того, важно учитывать образ жизни пациента: физическую активность, особенности питания, наличие хронического стресса и социальных факторов риска. Все это позволяет скорректировать стандартный перечень анализов в сторону расширенной диагностики.

Читайте также:

Спасаемся от гайморита: ценные советы врача, которые всегда работают

Спастись от рака и разрушения костей: какие анализы сдавать после 50–55 лет

Охлаждаемся без вреда для здоровья: ликбез от врача, как пережить жару

Спасаемся от инсульта и рака: какие анализы нужно сдавать после 40–45 лет