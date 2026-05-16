Спасаемся от инсульта и рака: какие анализы нужно сдавать после 40–45 лет

Бодрость и хорошее настроение, отсутствие жалоб на артериальное давление не исключают проблемы со здоровьем. В организме могут накапливаться «молчаливые» беды, впервые дающие о себе знать в запущенной стадии. Чаще всего это происходит после 40–45 лет. Как вовремя выявить недуги, какие анализы сдавать в этом возрасте, NEWS.ru рассказал врач-терапевт Красногорской больницы Иван Еременко.

Какие анализы можно сдать по ОМС

Существует перечень обследований, которые необходимо проходить людям старше 40 лет. Часть из них можно пройти по ОМС в ходе диспансеризации.

Первое — общий анализ крови, помогающий выявить воспалительные процессы, анемию, нарушения свертываемости крови. Далее — биохимический анализ крови, позволяющий определить состояние печени, почек, уровень сахара и холестерина, а также другие показатели обмена веществ (мочевина, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ, ГГТ и другие). Помните, что атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания, провоцирующие инсульты, определяются в том числе биохимическим анализом крови.

Если говорить о сахарном диабете II типа и риске его развития — сдайте анализ крови на уровень глюкозы и гликированный гемоглобин (HbA1c). Последний выявляет наличие преддиабета за счет повышения уровня глюкозы за несколько месяцев (обычно два или три).

После 40 лет значительно увеличивается риск гипотиреоза — снижения функции щитовидной железы. Заболеванию чаще подвержены женщины. Им следует ежегодно сдавать анализ на ТТГ и гормоны щитовидной железы (Т3, Т4). Щитовидка вырабатывает гормоны, влияющие на работу сердца, нервной системы и репродуктивную функцию.

К сожалению, часто женщины приходят на прием с запущенными заболеваниями щитовидки. Для них также каждый год обязателен СА-125 (мониторинг рака яичников), для мужчин — ПСА (мониторинг рака предстательной железы).

Не только анализы крови отражают состояние организма. Ежегодно сдавайте общие анализы мочи (инфекции, воспаления, даже диабет), кал — на скрытую кровь (исключит или подтвердит рак кишечника), на паразитов (важно при жалобах на ЖКТ и нестабильный стул). После 45 лет обязательно нужно проходить колоноскопию, выявляющую полипы и новообразования в толстой кишке.

Какие еще обследования нужно проходить после 40 лет

Также после 40 лет обязательна гастроскопия или фиброгастродуоденоскопия, особенно при болях в животе, симптомах гастрита или рези. При отягощенной наследственности ФГДС и колоноскопию рекомендуется делать не реже раза в год. Эти рекомендации относятся и к людям моложе 40 лет.

После 40 лет в организме мужчины и женщины происходят некоторые гормональные процессы, которые могут вызывать неприятные ощущения. Иногда это непродолжительные боли, а в другом случае — симптом серьезного заболевания. Ежегодно нужно посещать врача — акушера-гинеколога (женщинам) и врача-уролога (мужчинам). Специалисты при необходимости могут назначить цистоскопию, которая покажет опухоли мочевого пузыря, хронический цистит, гематурию.

Если мужчины или женщины к 40 годам уже являются заядлыми курильщиками, им ежегодно необходимо проходить диспансеризацию, включая спирометрию — она позволяет выявить состояние легких. Даже при простом кашле курильщику уже следует обратиться к врачу-пульмонологу и убедиться в том, что здоровью ничего не угрожает. Однако курение — это уже сама по себе угроза.

Не стоит забывать о других видах обследований, включая ультразвуковые: брюшной полости, щитовидной железы, почек и мочевого пузыря. Это не значит, что каждое из исследований нужно проходить ежегодно, но они могут быть назначены врачом при подозрении на развитие сопутствующего заболевания. Крайне желательно проходить обследование исходя из анамнеза, а не по личному распоряжению.

К ежегодным исследованиям также относится маммография: для женщин после 40 лет — минимум раз в два года, после 50 лет — ежегодно. К сожалению, рост рака молочной железы высок из-за позднего диагностирования. Пройти это исследование можно в ходе диспансеризации, оно не занимает много времени, но крайне информативно и позволяет избежать смертельной угрозы. Маммографию необходимо проходить в том числе недавно рожавшим женщинам вне зависимости от возраста.

После 40 лет вероятность развития ишемической болезни сердца, аритмий и других сердечных патологий значительно возрастает. ЭКГ обязательно, а при необходимости — холтер (суточный мониторинг сердца).

Дополнительно ежегодно нужно проходить осмотр у офтальмолога — глаукома не дремлет, дерматолога — риск развития рака кожи после 40 лет достаточно велик, особенно это касается людей с большим количеством родинок или тех пациентов, у которых они постепенно появляются, хотя раньше их не было.

