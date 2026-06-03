В Подмосковье стали использовать ИИ для расшифровки медицинских анализов

В Московской области местные жители активно используют сервис, разработанный на основе искусственного интеллекта, для расшифровки медицинских анализов, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области. Этой функцией воспользовались уже около 62 тыс. местных жителей. В ведомстве при этом предупредили, что расшифровка носит исключительно рекомендательный характер.

Искусственный интеллект помогает быстро и понятно расшифровать результаты и подсказывает, на какие отклонения стоит обратить особое внимание. Мы запустили сервис в феврале, и он уже показал свою востребованность. За это время возможностью получить расшифровку лабораторных анализов с помощью ИИ воспользовались более 62 тысяч жителей Московской области, — поделился заместитель председателя правительства и министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказывал мнение, что внедрение технологий должно привести к росту производительности труда. По его словам, роботизация и искусственный интеллект позволят россиянам меньше работать при сохранении дохода.