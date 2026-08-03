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03 августа 2026 в 15:24

У многодетной матери забрали детей из-за антисанитарии

В Самарской области у жительницы Чапаевска изъяли пятерых детей

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Пятерых несовершеннолетних забрали у жительницы Чапаевска в Самарской области из-за антисанитарных условий в квартире, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале со ссылкой на источник. Младших детей поместили в дом ребенка, а старших направили в социально-реабилитационный центр.

Трехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку поместили в дом ребенка, а их шестилетнего, семилетнего и 11-летнего братьев направили в социально-реабилитационный центр, — пояснил собеседник канала.

По информации источника, мать несовершеннолетних добровольно согласилась пройти курс лечения в наркологическом диспансере. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию малолетних.

Ранее в Саратове освободили 16-летнюю девочку, которую мать пять лет держала в домашней изоляции. Она тайно обратилась к региональному уполномоченному по правам ребенка с просьбой о помощи.

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