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03 августа 2026 в 16:13

Путин прилетел в Красноярск

Владимир Путин выступает на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске Владимир Путин выступает на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск для участия в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена», сообщает РИА Новости. Торжественное мероприятие проходит на территории кампуса Сибирского федерального университета.

Данный конкурс является самым массовым проектом для детей и подростков в стране. Мероприятие включает 12 тематических направлений — от научно-технических до творческих.

Ранее Путин заявил на форуме «Все для Победы!» в Национальном центре «Россия», что приоритетом является становление личности ребенка и его внутренний мир. Глава государства подчеркнул: ничто не сравнится по значимости с воспитанием нового поколения, формированием его отношения к социуму и ближним.

Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о создании специализированных соцсетей для несовершеннолетних, оснащенных улучшенными системами фильтрации опасного контента. Парламентарий отметил, что подобные платформы должны использовать продвинутые алгоритмы мониторинга публикаций.

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