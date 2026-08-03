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03 августа 2026 в 17:00

В России могут изменить правила блокировки счетов граждан

НПНТ предложил единые нормы для блокировки счетов граждан России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В России необходимо пересмотреть процедуру блокировки банковских счетов граждан, разработав единые нормы для включения физлиц в реестр дропперов и обязательную маркировку решений о приостановке операций, принятых с использованием искусственного интеллекта, передает РИА Новости со ссылкой на экспертов агентства «ПрессИндекс» и Независимого профсоюза «Новый труд» (НПНТ). Аналитики полагают, что клиент должен иметь доступ к информации о своем статусе в «базе дропперов» (по 161-ФЗ), знать, какой банк инициировал внесение, дату подачи заявления на исключение, сроки рассмотрения и перечень необходимых исправлений.

НПНТ подготовил предложения для совершенствования правового поля в части банковского обслуживания физлиц, ИП и самозанятых. Среди них: разработать методические рекомендации для банков и финансовых организаций по ключевым проблемным аспектам оценки рисков согласно ФЗ №161 («черный список» дропперов. — NEWS.ru) в отношении физических лиц и самозанятых, — говорится в сообщении.

Ранее в Росфинмониторинге сообщили, что в первом полугодии 2026 года число дропперов в России сократилось на 15% относительно аналогичного периода прошлого года. Кроме того, зафиксировано снижение объема финансовых операций, вызывающих подозрения.

Кроме того, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский заявил, что создание в России реестра банковских карт станет действенным инструментом противодействия мошенничеству и дропперам. По его мнению, такая база поможет отслеживать общее количество платежных средств, зарегистрированных на одного человека, и обоснованно подходить к выдаче новых карт.

Общество
Россия
счета
дропперы
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