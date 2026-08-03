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03 августа 2026 в 17:41

Авиабомбу времен Второй мировой войны нашли на обмелевшей реке

TASR: британскую противокорабельную авиабомбу обнаружили на Дунае в Словакии

Дунай Дунай Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press
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В Словакии в обмелевшем Дунае обнаружили британскую противокорабельную авиабомбу времен Второй мировой войны, пишет TASR со ссылкой на полицию. Боеприпас был найден 2 августа недалеко от города Комарно в южной части страны.

В регионе в начале 1945 года велись сражения между Красной армией и отступающими немецкими войсками. Чтобы перевезти бомбу к месту ее уничтожения, судоходство по Дунаю было временно приостановлено.

Ранее сообщалось, что в районе сербского порта Прахово из-за падения уровня Дуная на поверхность вышли останки кораблей, затопленных нацистской Германией в 1944 году. Жаркая погода и недостаток притока воды осушили песчаные отмели, обнажив корпуса судов.

До этого супруги Луиза и Дэн из Великобритании нашли более 1 тыс. фунтов (106 тыс. рублей) в банкнотах 1970-х годов за кирпичной стеной в подвале своего дома, построенного до 1900 года. Деньги хранились в старой банке из-под краски. Пара высушила купюры и для начала использовала их в игре в «Монополию», а затем обратилась в банк.

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Вторая мировая война
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