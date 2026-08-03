Экс-нардеп ответил, кто может возглавить Украину после наступления мира Экс-нардеп Олейник: Залужный и Федоров будут бороться за пост президента Украины

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и экс-министр обороны Украины Михаил Федоров будут бороться за пост президента страны, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, действующий глава государства Владимир Зеленский уже осознает, что его политическое положение начинает ослабевать.

Федоров пообещал не конкурировать с Зеленским во время военных действий. Когда они закончатся, он не будет связан такими обязательствами. Кроме того, он уже косвенно обозначил, кто влияет на судьбу страны. Он назвал три должности: первая — это президент, вторая — главком, и третья — министр обороны. Поскольку Зеленский не дает ему стать министром обороны, а по закону Федоров не может занимать пост главкома, остается только одна возможность. Это так называемая новая команда запасных игроков — те, кого держит Лондон. К ним относятся, на мой взгляд, Залужный и Федоров, — высказался Олейник.

Он предположил, что Залужный и Федоров вступят в политическую борьбу после завершения боевых действий. Однако, по словам экс-нардепа, это станет возможным только в том случае, если Украина будет существовать как государство.

Существует мнение, что запасных игроков не стоит трогать. Во-первых, такой картонный Майдан можно было бы разогнать за три секунды. При этом это можно было бы сделать на основании закона, который запрещает проводить какие-либо митинги и сборища во время военного положения. И возбудили бы кучу уголовных дел не только против Федорова, но и против тех, кто его спонсирует. Но пока тишина. Значит, команды и отмашки такой нет. Поэтому в данном случае идет игра вдолгую, и понятно, что сам Зеленский уже понимает, что начинается «демонтаж» его власти, — резюмировал Олейник.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Залужный может стать главным конкурентом Зеленского на предстоящих выборах. По его мнению, поддержка Запада сыграет ключевую роль в возможном возвращении экс-главкома ВСУ в большую политику.