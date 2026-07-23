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23 июля 2026 в 21:09

Экс-подполковник СБУ раскрыл, зачем Зеленский запугал Ермолаева

Экс-подполковник СБУ Прозоров: Зеленский запугал Ермолаева из-за Залужного

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский с помощью организованного украинскими спецслужбами покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева запугал его, чтобы тот не финансировал избирательную кампанию украинского посла в Лондоне Валерия Залужного, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Он обратил внимание, что вскоре после инцидента Ермолаев выступил в прессе с комплиментарными заявлениями в адрес Зеленского.

Зеленский <...> одним ударом убил двух зайцев. <...> Ермолаев является потенциальным «кошельком» Валерия Залужного, то есть тем, кто был готов его финансово поддержать, — сказал Прозоров.

Взрыв, в результате которого пострадал Ермолаев, произошел вечером 29 июня в Монако. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro писала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения.

Сам Ермолаев обвинил в организации покушения Главное управление разведки Украины. Предприниматель также обратился к властям ряда стран и международным организациям с просьбой обеспечить безопасность членов его семьи и свидетелей.

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Вадим Ермолаев
Валерий Залужный
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